Federica Brignone prenderà parte al secondo superG femminile di Soldeu, in programma domenica 1° marzo alle 10, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La sciatrice italiana, con il pettorale numero 3, sarà una tra le dieci atlete azzurre a scendere in pista in questa gara che rappresenta l’ultima del circuito stagionale. La competizione sarà trasmessa in diretta televisiva.

Federica Brignone sarà tra le dieci azzurre che a Soldeu (Andorra) scenderanno in pista per il secondo ed ultimo superG femminile valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: la gara di domenica 1° marzo partirà alle ore 10.15. Salvo ritardi o interruzioni, Federica Brignone partirà alle ore 10.27.00: l’azzurra, inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra 6 ed il 15. Brignone, infatti, ha ricevuto in sorte il pettorale numero 7. Per il secondo superG femminile di Soldeu (Andorra) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Federica Brignone nel secondo superG di Soldeu 2026: orario, n. di pettorale, tv

