Quando l’ultima fermata è la Terra Foto choc tra disastri reali e futuri

Da ilgiorno.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serie di immagini sconvolgenti mostra disastri ambientali attuali e scenari futuri, evidenziando la fragilità del pianeta. Le fotografie ritraggono eventi climatici estremi e danni causati dall'uomo, mentre si parla di un bisogno urgente di intervenire. La tematica centrale riguarda il rapporto tra l’umanità e la Terra, con un invito implicito a riflettere sulle proprie azioni. Quando l’ultima fermata è la Terra.

Bisogna amare molto Madre Terra per affidarsi a un’innocente bugia pur di proteggerla se non proprio a salvarla. E bisogna anche avere occhi che non smettono di sondare quello che ci circonda, perché far finta di non vedere non è solo un lusso imperdonabile: è una colpa. E allora, tutto serve. Anche inventare appunto una “bugia tecnologica e fotografica” che permette di fissare in uno scatto un paesaggio reale e presente e nello stesso tempo, nella medesima frazione di secondo, sovraesporre alla stessa immagine una scena ambientale drammatica prodotta dal cambiamento climatico in un futuro nemmeno troppo lontano. Chiaro il messaggio. E... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

