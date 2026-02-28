Una serie di immagini sconvolgenti mostra disastri ambientali attuali e scenari futuri, evidenziando la fragilità del pianeta. Le fotografie ritraggono eventi climatici estremi e danni causati dall'uomo, mentre si parla di un bisogno urgente di intervenire. La tematica centrale riguarda il rapporto tra l’umanità e la Terra, con un invito implicito a riflettere sulle proprie azioni. Quando l’ultima fermata è la Terra.

Bisogna amare molto Madre Terra per affidarsi a un’innocente bugia pur di proteggerla se non proprio a salvarla. E bisogna anche avere occhi che non smettono di sondare quello che ci circonda, perché far finta di non vedere non è solo un lusso imperdonabile: è una colpa. E allora, tutto serve. Anche inventare appunto una “bugia tecnologica e fotografica” che permette di fissare in uno scatto un paesaggio reale e presente e nello stesso tempo, nella medesima frazione di secondo, sovraesporre alla stessa immagine una scena ambientale drammatica prodotta dal cambiamento climatico in un futuro nemmeno troppo lontano. Chiaro il messaggio. E... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quando l’ultima fermata è la Terra. Foto choc tra disastri reali e futuri

Lutto tra i reali, la notizia choc arriva dalla figlia. Il suo matrimonio resta indimenticabilePhilippe Junot morto a Madrid all’età di 85 anni Si è spento a Madrid l’8 gennaio 2026 Philippe Junot, primo marito di Caroline di Monaco, all’età di...

Foto choc, steso a terra al Pronto soccorso di Senigallia: Franco Amoroso, barelle assenti ma nessun colpevoleSENIGALLIA Chiuse le indagini per il caso di Franco Amoroso, il 60enne malato oncologico che lo scorso 12 gennaio si era sdraiato a terrà al Pronto...

Altri aggiornamenti su Terra.

Discussioni sull' argomento Quando l’ultima fermata è la Terra. Foto choc tra disastri reali e futuri; Inchiesta sull'incidente del tram a Milano, l'ipotesi del malore del conducente: Aveva saltato l'ultima fermata prima dell'incrocio; Tram deraglia a Milano, il conducente conferma l'ipotesi del malore e spiega mi sono sentito male; Ostia: decisa la soppressione dello 07 a Campo Ascolano.

Europa, ultima fermata. Per evitare un altro 1914, smetta di essere vassallaAllora bastò la scintilla di un colpo di pistola a far scivolare il mondo nel baratro di un conflitto senza precedenti. Oggi, lo sappiamo, bastano un sorvolo, un drone, un gesto dimostrativo che ... quotidiano.net

“Mi hanno seppellito vivo. Non con la terra, ma con le parole. “Iellato.” “Porta sfortuna.” “Energie negative.” Per anni non ero più un cantante. Ero un’etichetta. Un sussurro velenoso che mi precedeva in ogni stanza. Dicevano che dove passavo io succedeva q - facebook.com facebook

"Ho pensato al terremoto. Ero seduto e sono finito per terra, insieme agli altri passeggeri.”— @SkyTG24 da Milano x.com