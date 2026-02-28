Qualche pioggia ma continua il caldo | inverno finito in Italia

In Italia, l'inizio della settimana è stato segnato da alcune piogge, ma il caldo continua a prevalere sulla maggior parte delle regioni. Nonostante le precipitazioni, le temperature rimangono elevate per il periodo, indicando che l'inverno si è ormai concluso. Le condizioni climatiche attuali sono caratterizzate da giornate generalmente soleggiate e temperature superiori alla media stagionale.

(Adnkronos) – Qualche pioggia a inizio settimana, ma è il caldo a dominare sull'Italia con l'arrivo della primavera. Febbraio va in archivio dopo essere stato segnato dall'anticiclone africano, che ha riportato caldo e temperature più miti sull'Italia, ma anche da piogge e umidità record, che non si vedevano da venticinque anni. Lorenzo Tedici, metereogologo responsabile media.