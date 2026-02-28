Nel recente Consiglio comunale di Montevarchi è stato approvato un documento che riguarda il punto nascita dell’ospedale del Valdarno. La delibera prevede la creazione di un distretto unico e l’impiego di medici condivisi come strumenti per la gestione dei servizi sanitari locali. La decisione coinvolge direttamente le politiche sanitarie del territorio e la tutela delle strutture di maternità.

Importante documento politico approvato nell’ultimo Consiglio comunale di Montevarchi, non solo per la salvaguardia del punto nascita dell’ospedale del Valdarno, ma per il futuro della sanità locale. È stata infatti approvata all’unanimità una risoluzione che impegna la Regione, anche tramite la Conferenza dei sindaci, a raggiungere due obiettivi fondamentali per il mantenimento del servizio al nosocomio della Gruccia. Nell’atto si chiede a Regione Toscana di realizzare un Distretto sanitario unico del Valdarno Aretino e Fiorentino, per superare la divisione tra aziende sanitarie diverse e la frammentazione dei servizi in ambito sanitario e sociosanitario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Punto nascita, la scelta del Comune: "Distretto unico e medici condivisi"

Casa della Comunità, apre il Punto unico di accesso. Sintoni: “Un modello che copre tutto il distretto”“L’apertura del Pua nella Casa di Comunità di Forlimpopoli – spiega Francesco Sintoni, direttore dell'ospedale Morgagni-Pierantoni e del Distretto di...

Impegno Comune, lettera aperta sul punto nascita della GrucciaArezzo, 26 gennaio 2026 – Impegno Comune, lettera aperta sul punto nascita della Gruccia «In queste settimane il futuro del punto nascita della...

Una raccolta di contenuti su Punto nascita.

Temi più discussi: Punto nascita, la scelta del Comune: Distretto unico e medici condivisi; Tra marzo e maggio chiuderanno un punto nascita e un’emodinamica. Isernia-Termoli, è guerra tra poveri; Punto nascita della Gruccia. Confronto al Ministero tra il sottosegretario Gemmato e il sindaco Chiassai Martini. Deroga per motivi orografici e garanzie strutturali per il futuro; Punto nascita Montevarchi, Ministero sospende decisione e chiede nuova documentazione.

Incontro al Ministero tra il Sottosegretario Gemmato e il Sindaco Silvia Chiassai MartiniUna deroga per motivi orografici e azioni concrete per garantire un futuro certo al punto nascita della Gruccia ... msn.com

Punto nascita della Gruccia, Il vice sindaco di Montevarchi Bucciarelli replica alla RegioneArezzo, 01 febbraio 2026 -Punto nascita della Gruccia, Bucciarelli replica alla Regione: «Nessun obbligo di chiusura, la scelta è politica ed economica» Il vicesindaco di Montevarchi, Cristina ... lanazione.it

Le ostetriche del Punto nascita di Ravenna incontrano le future mamme e i futuri papà interessati a conoscere il personale e le caratteristiche del reparto. Prossimo appuntamento mercoledì 4 marzo, ore 17. Gli incontri sono gratu - facebook.com facebook

Il punto nascita di Alessandria si conferma il primo in Italia per la raccolta di sangue cordonale. Nel 2025 sono state 1.071 le coppie che hanno dato il consenso alla donazione del cordone per i nati nell'ospedale 'Santi Antonio e Biagio'. #ANSASalute bit.ly/ x.com