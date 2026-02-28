Puma | Il 2026 sarà un anno di transizione

Il CEO di Puma ha dichiarato che il 2026 sarà un anno di transizione per l’azienda. Ha spiegato che l’obiettivo è posizionare il marchio tra i primi tre marchi sportivi a livello globale, raggiungere una crescita superiore alla media del settore e ottenere profitti significativi nel medio termine. La strategia si concentra su un percorso di sviluppo e consolidamento del marchio nel mercato internazionale.

Per Puma il 2026 è un anno di transizione: come ha affermato il ceo Arthur Hoeld, "Vogliamo portare il brand ad essere "uno dei primi tre marchi sportivi a livello globale, tornare a una crescita superiore alla media del settore e generare profitti consistenti nel medio termine". Nella Borsa di Francoforte il titolo sale del 5%. Nelle prospettive per il 2026, infatti, il gruppo sportivo tedesco ha già stimato un calo delle vendite. Questo al netto degli effetti valutari, che è compreso tra il 5% e il 10% circa, con un risultato operativo compreso tra -50 e -150 milioni di euro. Invece gli investimenti previsti saranno di circa 200 milioni di euro.