Pubblica illuminazione | attivi due canali digitali per le segnalazioni dei cittadini

Anthea ha attivato due canali digitali attraverso cui i cittadini possono segnalare guasti o anomalie nell’illuminazione pubblica, come lampioni spenti o semafori in avaria. Gli utenti possono utilizzare queste piattaforme per inviare segnalazioni in modo semplice e immediato, facilitando così la comunicazione diretta con le autorità competenti. Le nuove modalità sono state rese disponibili per migliorare la gestione delle segnalazioni.

Hai notato un lampione spento, un semaforo in avaria o un'anomalia agli impianti di illuminazione pubblica? Anthea ha messo a disposizione dei cittadini due strumenti digitali dedicati per inviare segnalazioni in modo semplice e rapido. L'app "Anthea Lumina" è disponibile gratuitamente sugli. 🔗 Leggi su Riminitoday.it “Nel quartiere Gionchetto l’illuminazione pubblica la pagano i cittadini”La denuncia arriva dal M5S che ha raccolto le segnalazioni dei residenti: “Cittadini costretti a pagare un servizi che spetta invece al Comune” “Nel... Cavezzo, controlli arginali straordinari dopo le segnalazioni dei cittadiniNei giorni scorsi, a seguito di alcune segnalazioni da parte dei cittadini, sono stati effettuati controlli arginali straordinari lungo le golene del... Tutti gli aggiornamenti su Pubblica illuminazione. Discussioni sull' argomento Lavori di efficientamento Pubblica illuminazione su via Mura dei Francesi - 10.04.2025; Riqualificazione paradosso, il resto di San Benedetto è nel degrado. Nuova piazza Montebello circondata da strade sciatte, il... Nuova illuminazione pubblica, completato il primo step a FoianoIl Comune di Foiano della Chiana annuncia con soddisfazione la conclusione della prima fase di ampliamento della rete di illuminazione pubblica Arezzo, 11 dicembre 2024 – Il Comune di Foiano della ... lanazione.it La gestione dell’illuminazione pubblica di Dairago passa al Gruppo A2A. In arrivo 1.200 nuovi punti luce a ledL’affidamento del servizio ad A2A Illuminazione Pubblica, per oltre 3,1 milioni di euro in 20 anni, prevede anche investimenti per circa 1,1 milioni di euro ... legnanonews.com A rendere la situazione ancora più critica è l'illuminazione pubblica. Diversi lampioni risultano guasti, lasciando ampi tratti della strada al buio. Una condizione che aumenta esponenzialmente il rischio di incidenti, soprattutto nelle ore serali. GUARDATE IL VI - facebook.com facebook