Proporzionale? Sì senza premio e con preferenze

Il centrodestra ha presentato una proposta di legge elettorale che prevede un sistema proporzionale senza premio di maggioranza, ma con preferenze. La proposta è stata annunciata a Roma il 28 febbraio 2026, anche se alcuni tra i sostenitori si sono mostrati scettici sulla sua efficacia. La formulazione del testo ha suscitato diverse reazioni tra gli osservatori politici e gli attori coinvolti.

Roma, 28 febbraio 2026 – Che la proposta di legge elettorale presentata dal centrodestra sia un legno storto e sbilenco lo sanno anche i più avveduti dei proponenti. Così come sanno che si tratta di un sasso lanciato nello stagno più per creare onde d'urto e aprire una trattativa con l'opposizione che per raggiungere qualche risultato almeno nell'impianto proposto. Eppure, l'occasione di rimettere mano all'attuale e pessimo sistema elettorale non dovrebbe essere persa da nessuno, maggioranza e opposizione. Ma per andare in quale direzione? Per muoversi verso quale obiettivo? È facile immaginare che 30 anni e passa di maggioritario con liste bloccate (e, dunque, di nominati), salvo la positiva esperienza del Mattarellum, hanno lasciato il segno e prodotto un assetto impostato su due coalizioni.