Pronostico Fulham-Tottenham | primi punti per Tudor

Domenica si gioca la partita tra Fulham e Tottenham, valida per la ventottesima giornata di Premier League. È il debutto di Igor Tudor sulla panchina degli Spurs, che affrontano i padroni di casa in una sfida importante. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e le formazioni probabili sono state già diffuse. La sfida si preannuncia decisiva per entrambe le squadre in questa fase del campionato.

Fulham-Tottenham è una partita della ventottesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Che il debutto di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham, contro l’Arsenal, sarebbe stato complicato lo sapevamo tutti. Certo, prenderne quattro in casa non era quello che il croato si aspettava. Ma adesso ha di nuovo l’occasione di conquistare i primi punti sulla panchina degli Spurs. Certo, il Fulham si presenta a questo appuntamento forte di una classifica serena e forte della vittoria sul campo del Sunderland. Una situazione che permette di guardare con ottimismo al futuro senza assilli. A differenza degli ospiti che sono solamente davanti di due punti rispetto alla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Fulham-Tottenham: primi punti per Tudor Pronostico Tottenham-Arsenal: per Tudor debutto chocTottenham-Arsenal è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni,... Leggi anche: Igor Tudor in crisi: i primi segnali preoccupanti al Tottenham. Una raccolta di contenuti su Pronostico Fulham Tottenham. Discussioni sull' argomento Tudor invita il Tottenham a ragionare da piccola squadra in vista del duro esame con il Fulham; Fulham-Tottenham (domenica 01 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Fulham-Tottenham 1 Marzo 2026: 28ª Giornata di Premier League; Fulham-Tottenham 1 Marzo: Pronostico E Statistiche Premier League. Pronostico Fulham vs Tottenham – 1 Marzo 2026La sfida tra Fulham e Tottenham, valida per il Premier League, si giocherà il 1 Marzo 2026 alle 15:00 al Craven Cottage. Un confronto che promette intensità, ... news-sports.it Fulham-Tottenham (domenica 01 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/pwy7UIx #scommesse #pronostici x.com Como-Atalanta pronostico - facebook.com facebook