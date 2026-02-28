Promozione | l’incontro domani alle 15 al Fantaccini Lo Jolo con il vento in poppa alla prova Cubino

Domani alle 15 al Fantaccini si terrà una riunione legata alla promozione. Lo Jolo, squadra coinvolta, si prepara alla prova Cubino, con il vento in poppa. Nell'incontro di andata, lo Jolo ha vinto 2-1, riuscendo a vendicare la sconfitta subita in Coppa Italia. La partita si svolgerà in un contesto di attesa e preparazione.

All’andata finì 2-1, con lo Jolo che riuscì a "vendicare" in trasferta la sconfitta subìta precedentemente in Coppa Italia. E domani alle 15, gli uomini di mister Luigi Ambrosio (nella foto con Antoni) tenteranno il bis: l’obiettivo è quello di provare a fare risultato pieno anche contro il Cubino, centrando così la quattordicesima vittoria stagionale. Un incontro, quello valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Promozione previsto al Fantaccini, che mette di fronte due formazioni in situazioni differenti. I padroni di casa viaggiano con il vento in poppa: sono secondi nel girone A con 44 punti, da neopromossi, e stanno disputando da neofiti un torneo ben al di sopra delle aspettative stagionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Lo Jolo alla prova Cubino: in palio punti d’oroTredici vittorie in ventidue partite: solo la Lampo Meridien capolista ha vinto di più.

