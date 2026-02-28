Il 28 febbraio 2026 sul palinsesto degli sport invernali sono previsti numerosi eventi di rilievo. La giornata include gare di sci alpino, biathlon e snowboard, con orari trasmessi in diretta TV e streaming online. Gli atleti si preparano ad affrontare le competizioni in diverse località, offrendo agli appassionati un programma intenso e ricco di momenti di alta tensione.

La giornata di sabato 28 febbraio si presenta ricca di appuntamenti di alto livello nel panorama degli sport invernali, con eventi che spaziano tra discipline alpine, freestyle, snowboard, sci di fondo, slittino e salto con gli sci. Il programma offre una vasta gamma di competizioni, trasmesse attraverso piattaforme televisive e streaming di immediato accesso, garantendo agli appassionati un coinvolgimento totale sulle principali piattaforme digitali e canali tradizionali. La prova di discesa libera maschile si svolge sulle piste di Garmisch, con le migliori alte quote che si sfidano in una gara che promette emozioni intense. La competizione viene trasmessa in diretta su Rai 2 e può essere seguita in streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Programma sport invernali 28 febbraio: orari, dirette TV e streaming

Calendario sport invernali 22-28 dicembre: orari gare, dove vederle in tv e streamingNella settimana di Natale gli sport invernali saranno comunque protagonisti, soprattutto nel weekend.

Calendario sport invernali 19-25 gennaio: orari, tv, programma, streamingGli appassionati delle varie discipline sono pronti a godersi una nuova settimana di grandi appuntamenti per i diversi sport invernali.

Tutto quello che riguarda Programma sport.

Temi più discussi: Il programma delle gare settimanali: riprendono i circuiti di Coppa del mondo; Programma della settimana: in pista Brignone, Goggia, Deromedis e Pellegrino; A che ora gli sport invernali oggi: programma 28 febbraio, tv, streaming; Olimpiadi Milano Cortina, risultati oggi: argento azzurre short track, bronzo sci di fondo maschile.

Olimpiadi invernali Milano Cortina, il programma delle gare di oggiDay-15 alle Olimpiadi di Milano-Cortina, con l'Italia che può arricchire il bottino di medaglie: dallo skicross femminile allo short track, passando per la mass start maschile di biathlon e 1500m ... sport.sky.it

Lanci. I tricolori di Lanci InvernaliSabato 28 febbraio e domenica 1 marzo a Mariano Comense (CO) sono in programma i Campionati Italiani Invernali Lanci. Impegnate tutte le categorie: assolute, promesse e giovanili (juniores e allievi ... fidal.it

Nell’ultima puntata di Talent Zone, il programma condotto da Sofia Altavilla sul canale YouTube di OA Sport, è stata ospite Serena Di Fabio - facebook.com facebook