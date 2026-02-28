Prima pagina Tuttosport | Nuova Juve per Spalletti Rinnovo vicino Torino anche Juric tifa D’Aversa

Oggi, sulla prima pagina di Tuttosport, si parla di un possibile rinnovo con Spalletti alla guida della Juventus e di un nuovo progetto tecnico in vista. Nel frattempo, a Torino, anche Juric mostra fiducia verso D’Aversa, mentre rimangono in attesa aggiornamenti ufficiali sulle decisioni dei club e sui nomi in lista. La stampa sportiva dedica ampio spazio alle novità e alle possibili strategie future.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 28 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del vertice - in programma la prossima settimana - per il rinnovo del contratto di Luciano Spalletti con la Juventus fino al 30 giugno 2028. Il tecnico toscano, per firmare, ha chiesto garanzie. Vuole uno specialista per i portieri nel suo staff e un big per reparto nella rosa. Marcos Senesi in difesa, Bernardo Silva a centrocampo, il ritorno di Randal Kolo Muani in attacco con la conferma di Dušan Vlahovic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

