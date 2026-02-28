Prima pagina Gazzetta dello Sport | Un 9 da Milan | serve il centravanti Guirassy favorito

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, sabato 28 febbraio 2026, riporta che il Milan cerca un nuovo centravanti e che Guirassy è il favorito per il ruolo. La squadra ha bisogno di rinforzi in attacco e sta valutando diverse opzioni sul mercato. Il focus principale riguarda la scelta dell’attaccante che possa dare una svolta alla stagione.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 28 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Cristian Chivu, che proverà a superare lo shock per l'eliminazione nei playoff di Champions League per mano del BodøGlimt ospitando questa sera, alle ore 20:45, il Genoa a 'San Siro'. Il tecnico nerazzurro vuole arrivare al derby della prossima settimana con il massimo vantaggio possibile in Serie A: obiettivo tre punti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Un 9 da Milan: serve il centravanti, Guirassy favorito” Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, intrigo Mateta: serve un test al suo ginocchio”Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 2 febbraio 2026. Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan da record. E Nkunku è diventato un Diavolo”Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 5 febbraio 2026. Tutti gli aggiornamenti su Prima pagina. Temi più discussi: LA GAZZETTA DELLO SPORT * 27/02/2026 PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 febbraio: la rassegna stampa; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 febbraio: la rassegna stampa; Toro, c'è D'Aversa. Inter-Bodo per la rimonta - La rassegna stampa del 24 febbraio 2026. La prima pagina della Gazzetta dello Sport: Inter, Pio-Thuram per scappareLa prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, sabato 21 febbraio 2026, è dominata dal tricolore e dall'entusiasmo olimpico. Il titolone centrale recita SIAMO DA ... tuttonapoli.net Prime Pagine: Senza scuse; TramuntadaLa Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina all’eliminazione dell’Inter dalla Champions League, con l’1-2 del Bodo/Glimt a San Siro che interrompe il cammino europeo della squadra di Cristian Chivu ... gianlucadimarzio.com Ecco la prima pagina del Foglio di oggi. Potete leggerlo a questo link. https://edicoladigitale.ilfoglio.it/ - facebook.com facebook Buongiorno. Ecco la nostra prima pagina x.com