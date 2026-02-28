Un minorenne monzese è stato identificato come uno dei tre giovani coinvolti nel danneggiamento al Ponte dei Leoni durante la notte di Capodanno. Dopo il raid, che ha causato danni alla struttura, si è verificata una fuga in motorino da parte di uno dei ragazzi. Le autorità stanno continuando le indagini per chiarire l’intera dinamica dell’episodio.

È già stato identificato come uno dei tre minorenni monzesi responsabili del danneggiamento al Ponte dei Leoni la notte di Capodanno. Ora per un 16enne sono arrivati nuovi guai, con la denuncia per ricettazione di un motociclo risultato rubato e resistenza a pubblico ufficiale dopo una folle corsa notturna con inseguimento. Erano le 23.15 del 23 febbraio scorso quando un equipaggio della polizia ha notato tre moto percorrere via Rota ad alta velocità. Nonostante l’alt degli agenti, i tre motociclisti non si sono fermati e anzi hanno aumentato la velocità per darsi alla fuga. Durante l’inseguimento i mezzi si sono divisi, due hanno svoltato in via Reina percorrendola contromano mentre il terzo ha continuato la corsa lungo via Rota facendo perdere le tracce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Prima il raid al Ponte dei Leoni, ora la folle fuga in motorino

Scappa all'alt della polizia in sella al motorino rubato, denunciato 16enne: è uno dei vandali del Ponte dei LeoniNuovi guai con la giustizia per uno dei ragazzi indagati per l'atto vandalico contro una delle statue del Ponte dei Leoni a Capodanno.

