Prima giornata al Castello di San Pelagio

Oggi è iniziata la nuova stagione al Castello di San Pelagio con la riapertura ufficiale. I visitatori possono accedere al Museo del Volo, al Parco e alla mostra Volo&Arte, con biglietti che includono tutte queste attrazioni. La giornata permette di esplorare le diverse aree del castello e di partecipare alle attività proposte, offrendo un’esperienza più completa rispetto alle precedenti aperture.

La (vera) storia di Sal Da Vinci: il debutto a 7 anni a teatro, il passato da attore, poi il successo di "Rossetto e caffè" Riapertura stagionale del Castello di San Pelagio! Per l’occasione sarà possibile vivere il castello in modo più ampio e coinvolgente, scegliendo come costruire la propria giornata! - accesso al Museo del Volo, Parco e mostra Volo&Arte accompagnati dalle nuove audioguide con AmuseApp?? Dalle 10:00 alle 19:00- giochi Fly garden con due percorsi differenziati per adulti e bambini - delle vere e proprie esplorazioni della natura del castello attraverso prove ed enigmi?? Dalle 15:30 alle 18:30?? 11,00 € Intero 8,00 €... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

San Colombano al Lambro: visita guidata al castello e all'oratorio di San Rocco con apertura straordinariaSan Colombano al Lambro è un borgo che custodisce secoli di storie di nobiltà, arte e devozione.

Fuga di gas in via Pelagio Palagi: vigili del fuoco al lavoroDa questa mattina i vigili dle fuoco sono al lavoro per riparare una fuga di gas in via Pelagio Palagi, non lontano dall'ospedale Sant'Orsola.

Altri aggiornamenti su Castello di San.

Temi più discussi: Giornata internazionale della donna 2026 al castello di Versailles: illuminazione viola e visita guidata; Eventi segnalati dai Comuni; Federico II torna al Castello di Trani: il 1° marzo la visita teatralizzata con Il Teatro del Viaggio; Caccia al tesoro al castello di San Giusto: tornano le attività guidate nei musei.

Visita istituzionale ai Musei Civici di Pizzo: tappa a Piedigrotta e al Castello Aragonese per Orrico e ColucciGiornata di attenzione istituzionale per i Musei Civici di Pizzo, che hanno accolto la visita dei parlamentari Annalaura Orrico, già Sottosegretario di Stato ... laprimapagina.it

Caccia al tesoro al castello di San Giusto: tornano le attività guidate nei museiUna caccia al tesoro al castello di San Giusto per i più piccoli, ma anche eventi per adulti. Sono le iniziative nei musei cittadini in occasione della prima domenica del mese in programma per domenic ... triesteprima.it

Castello di San Pelagio – 1 marzo: prima Giornata al Castello Via San Pelagio 50 – Due Carrare (PD) Domenica 1 marzo prende il via la nuova stagione con una giornata interamente dedicata al sogno del volo, tra cultura, natura ed esperienze per tutte l - facebook.com facebook