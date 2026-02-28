Oggi il prezzo del gas all’ingrosso, nel mercato PSV, si attesta a circa 0,302 euro per metro cubo standard. La quotazione si riferisce a oggi, 27 febbraio 2026, e rappresenta il valore corrente di riferimento per le transazioni di gas nel mercato all’ingrosso. Questa cifra fornisce un’indicazione immediata sul costo del gas nel contesto attuale.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 27 Febbraio 2026, è pari a circa 0,302 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 31,96 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. Negli ultimi giorni il prezzo del gas al PSV ha mostrato una tendenza al ribasso. Dopo aver toccato valori superiori a 40 €MWh (circa 0,374 €Smc) nella prima metà di febbraio, il prezzo si è progressivamente ridotto, attestandosi stabilmente sotto i 33 €MWh (0,308 €Smc) nell’ultima settimana. Questo calo riflette una maggiore stabilità sui mercati europei, favorita da scorte abbondanti e condizioni climatiche miti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all'ingrosso

