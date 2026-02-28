prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il prezzo del gas al metro cubo è stato aggiornato e rappresenta un dato importante per chi monitora le proprie spese energetiche domestiche. Il valore quotidiano fornisce informazioni precise su quanto costa utilizzare questa risorsa, permettendo a consumatori e aziende di valutare meglio i propri consumi. La variazione di prezzo si riflette direttamente sui costi di approvvigionamento e di utilizzo.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. Sapere quanto costa un metro cubo di gas significa poter stimare con maggiore precisione l'importo della propria bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo della materia prima gas aggiornato al 28 Febbraio 2026, le differenze tra mercato tutelato e libero, e come queste si riflettono sulla spesa delle famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 28 Febbraio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (ottobre 2025, ultimo dato disponibile).

Piano a induzione vs gas: il confronto choc sui consumi in cucina!

