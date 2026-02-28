Prevenzione e sicurezza | l’Italia si affida alle Linee Guida di Educazione Civica resta un vuoto nell’infanzia

In Italia, il sistema scolastico ha integrato l'insegnamento sulla gestione delle emergenze all’interno dell’Educazione Civica per le scuole primarie, mentre le scuole dell’infanzia sono escluse da questa misura. Le Linee Guida di Educazione Civica indicano come prevenzione e sicurezza siano prioritarie, ma non prevedono ancora interventi specifici per i bambini più piccoli.

Il sistema scolastico italiano inserisce la gestione delle emergenze nella scuola primaria tramite Educazione Civica, escludendo tuttavia la fascia prescolare. Rispetto al resto di Europa, mancano inoltre indicatori e ispezioni per valutare la reale efficacia.