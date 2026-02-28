Preso il ladro di grondaie Serve l’identikit dei cittadini

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rubare alcune grondaie in rame da un condominio in via Rivoluzione d’Ottobre. La polizia ha fermato il sospetto poco dopo il tentativo e sta cercando di ottenere l’identikit dei cittadini presenti nella zona al momento. L’episodio si è verificato nel corso della mattinata, lasciando in attesa ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento.

Avrebbe tentato di asportare alcune grondaie in rame da un condominio in via Rivoluzione d'Ottobre a Reggio Emilia, ma grazie alla segnalazione di un cittadino e al pronto intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia, sarebbe stato fermato poco dopo con la refurtiva a bordo di un'autovettura. I fatti risalgono al pomeriggio del 24 febbraio, quando un equipaggio della Sezione Radiomobile è stato allertato da una segnalazione telefonica giunta da un cittadino. Quest'ultimo riferiva di aver assistito poco prima al furto di alcune grondaie da un condominio, commesso da un uomo che si era allontanato a bordo di un'autovettura di colore scuro, fornendo una descrizione dettagliata dell'autore del reato.