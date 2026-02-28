Preghiera del mattino 28 Febbraio 2026 | Purifica il mio cuore

Oggi si è svolta una preghiera del mattino in cui si è affidato il giorno al Cuore di Maria. La cerimonia ha coinvolto i partecipanti che hanno recitato la richiesta di purificazione del cuore. La preghiera è stata intonata come un momento di riflessione e di apertura verso il nuovo sabato. Non sono stati riportati altri dettagli sull'evento.

Affidiamo questo sabato al Cuore di Maria con la preghiera del mattino: sia Lei la nostra guida per scorgere i segni che incoraggiano il cammino. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. Ispiraci o Padre all’inizio di questo giorno, il desiderio di servirti, perché nei pensieri e nelle opere glorifichiamo sempre il Tuo Santo Nome. Purifica i nostri cuori da ogni desiderio di male, perché siamo costantemente orientati alla Tua volontà. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 28 Febbraio 2026: “Purifica il mio cuore” Preghiera del mattino, 21 Febbraio 2026: “Purifica il mio sguardo”In questo nuovo sabato, ci mettiamo sotto la protezione del Cuore Immacolato di Maria. Leggi anche: Preghiera del mattino, 15 Febbraio 2026: “Rinnova il mio cuore” Aggiornamenti e contenuti dedicati a Preghiera del. Discussioni sull' argomento VENERAZIONE DELLE SPOGLIE MORTALI DI SAN FRANCESCO: I NUMERI, IL PERCORSO E LE MODALITÀ; Preghiera del mattino, 28 Febbraio 2026: Purifica il mio cuore; Preghiera del Mattino VENERDI 27 FEBBRAIO 2026 ?? Lodi Mattutine - Venerdì I Settimana di Quaresima; Preghiera del Mattino SABATO 21 FEBBRAIO 2026 ?? Lodi Mattutine - Sabato dopo le Ceneri. Preghiera del mattino, 12 Febbraio 2026: Aiutami ad ascoltare la Tua voceIl giovedì è il giorno dell'Eucaristia. Affida la tua giornata al Signore con questa preghiera del mattino per incontrarlo in ogni momento. lalucedimaria.it Radio Maria. . LIVESANTUARIO SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA - ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TERAMO) In unione di preghiera inserisci qui la tua intenzione - facebook.com facebook