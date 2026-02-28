Pozzuoli insulti e poi alza le mani sulla compagna | arrestato 34enne

A Pozzuoli, un uomo di 34 anni è stato arrestato dopo una lite con la compagna nel pomeriggio di giovedì. La discussione è degenerata in insulti e, successivamente, in un’aggressione fisica. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per placare la situazione e procedere con le manette.

Prima le offese, poi l'aggressione fisica. È finita con le manette ai polsi di un 34enne napoletano la lite scoppiata nel pomeriggio di giovedì a Pozzuoli, culminata con l'intervento della Polizia di Stato. Gli agenti del locale Commissariato sono intervenuti su disposizione della Centrale Operativa dopo la segnalazione di un'aggressione in ambito domestico. Giunti sul posto, hanno raccolto il racconto della donna, che ha riferito di essere stata insultata e colpita dal compagno, spiegando che non si sarebbe trattato di un episodio isolato. Dopo l'ennesima violenza l'uomo si era allontanato, ma poco più tardi è tornato sotto l'abitazione con atteggiamento minaccioso e con l'intenzione di rientrare in casa.