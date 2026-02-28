Portobello | il confronto shock tra Enzo Tortora e il pentito Melluso in una clip esclusiva

In una clip esclusiva, si vede Enzo Tortora confrontarsi con il pentito Melluso, in uno scambio che mette in evidenza il suo coraggio e lucidità. La scena fa parte di una serie di Marco Bellocchio trasmessa su HBO Max, che ricostruisce l’esperienza giudiziaria vissuta dal noto conduttore e uomo politico. La clip offre un’istantanea di quel confronto intenso e diretto.

La disavventura kafkiana con la giustizia di Enzo Tortora analizzata da Marco Bellocchio in Portobello, serie in programmazione su HBO MAX ogni venerdì dal 20 febbraio. Sei episodi, sei finestre sulla vita dell'integerrimo conduttore, eroe nazional popolare finito dalle stelle alle stalle per colpa della capricciosa ritorsione di un pentito di mafia. Una clip esclusiva mostra un frammento della serie, magistralmente interpretata da Fabrizio Gifuni nei panni di Tortora, che ricostruisce uno degli errori giudiziari più eclatanti del nostro Paese grazie alla perizia e al rigore di un maestro del cinema italiano.