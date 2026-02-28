Porta via gioielli e migliaia di euro poi tenta la fuga in monopattino | arrestato

Un uomo ha rubato gioielli e migliaia di euro a una coppia di anziani, di 84 e 80 anni, e ha tentato di scappare in monopattino. Si tratta di un episodio collegato a una truffa messa in atto da un individuo che si spaccia per un carabiniere. L’arresto è stato effettuato dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

Un'altra truffa del finto carabiniere. Ad essere raggirati, questa volta, una coppia di anziani di 84 lui e 80 anni lei.Hanno raccontato alla polizia di essere stati contattati telefonicamente da un sedicente carabiniere, il quale informava dell'avvenuta rapina con la targa della macchina del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Tenta di rubare 1 milione di euro di gioielli in un hotel in Porta Venezia a Milano: arrestatoSarebbe entrato di nascosto nella camera d'albergo di un turista americano in Porta Vanezia a Milano e avrebbe tentato di rubare 1 milione di euro di...

Svaligia una casa a Ostia, tenta la fuga in monopattino e poi va a comprare gratta e vinci: 36enne nei guaiFurto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito sono le accuse rivolte a un trentaseienne originario della Bielorussia, arrestato dalla...

