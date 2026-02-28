Pop folk metal rock swing musicali In scena all' Ariston mille e più generi per l' appuntamento più bello di ogni edizione

A Sanremo 2026, sul palco dell’Ariston si sono esibiti oltre mille artisti provenienti da generi diversi come pop, folk, metal, rock, swing e musical. La serata ha visto coinvolti trenta Big che hanno interpretato successi italiani e internazionali, con numerosi duetti tra cantanti e band. L’evento rappresenta uno dei momenti più attesi di ogni edizione del festival.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Pop, folk, metal, rock, swing, musicali. In scena all'Ariston mille e più generi per l'appuntamento più bello di ogni edizione Trenta Cover per trenta Big che si sono cimentano in successi italiani e internazionale. È la serata dei duetti di Sanremo 2026. Il debutto è stato affidato a Elettra Lamborghini con Asereje, la chiusura a Leo Gassmann con Era già tutto previsto di Cocciante. In mezzo, di tutto e di più, Vanoni, Consoli, Nannini, Dalla, Mina. La classifica non è una Top 5 ma bensì una Top 10: dal decimo al primo posto. Il risultato non fa media con i conteggi precedenti utili per la vittoria del festival. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Pop, folk, metal, rock, swing, musicali. In scena all'Ariston mille e più generi per l'appuntamento più bello di ogni edizione The Flow pubblica “Reborn”: l’album d’esordio tra rock, pop, indie folk ed elettronicaÈ disponibile “Reborn”, album d’esordio di The Flow, pseudonimo dietro cui si cela il cantautore e interprete Emanuele Montesano. Arcore, la prima edizione del Brianza Choir Festival: un evento tra Gospel, Pop e RockArcore (Monza), 26 gennaio 2026 – Debutta ad Arcore il Brianza Choir Festival, l’evento musicale dedicato alla coralità moderna che spazia tra... Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia. Discussioni sull' argomento Edoardo Bennato al Beat Festival; Le pagelle della serata Cover di Sanremo 2026: i top e flop dei duetti; TurkRockSampler, parte seconda: chitarre elettriche sulle rive del Bosforo |; Domhain - In Perfect Stillness: La quiete dopo la tempesta. Pop Music. Harry Styles aprirà la cerimonia dei BRIT Awards domani sera. - facebook.com facebook TonyPitony, chi è il provocatore mascherato che divide il pop italiano x.com