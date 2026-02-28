Pompieri la festa dopo 87 anni | Celebriamo la nostra storia Quella bimba salvata dalle acque

Dopo 87 anni, i pompieri della provincia hanno organizzato una festa per celebrare la propria storia, con un'attenzione particolare alla figura di una bambina salvata dalle acque. Nel corso del 2025, i Vigili del Fuoco hanno eseguito più di 5.000 interventi, dimostrando l'impegno quotidiano nel garantire la sicurezza della comunità. La cerimonia ha riunito i volontari e i professionisti del settore.

Sono stati oltre 5mila gli interventi effettuati nel 2025 dai Vigili del Fuoco della nostra provincia. Operazioni effettuate in un solo anno in occasione di incidenti stradali, incendi, eventi alluvionali, casi di dissesto idrogeologico ma anche ricerca di persone scomparse. A fornire questi dati è stato il comandante dei Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino Lodovico Camilletti, in occasione della cerimonia di celebrazione dell'87° anniversario della costituzione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, avvenuta il 27 febbraio del 1939. Una ricorrenza mai festeggiata fino ad ora e che proprio a partire da quest'anno si celebrerà ogni 27 febbraio.