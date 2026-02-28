Pompei Francesco Previtera è il nuovo coordinatore di NdC

A Pompei, NdC ha annunciato la nomina di Francesco Previtera come nuovo coordinatore comunale. Previtera supporterà la candidatura a sindaco di Claudio D’Alessio e lavorerà alla formazione di una coalizione elettorale. La sua nomina mira a rafforzare la presenza del partito in vista delle prossime amministrative.

NdC nomina Francesco Previtera nuovo coordinatore comunale a Pompei: sosterrà la candidatura a sindaco di Claudio D'Alessio e costruirà una coalizione competitiva "Sono onorato della responsabilità politica che mi è stato affidato. Il percorso con Noi di Centro e con un leader di carisma e grande intelligenza politica, rappresentante storico dei valori del cattolicesimo democratico che ispirano la mia azione politica, come Clemente Mastella sarà entusiasmante.

