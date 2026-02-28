A Pomigliano d’Arco, un furto di auto è stato fermato da un agente della Polizia Municipale che, anche fuori servizio, ha notato un comportamento sospetto nella zona Masseria Chiavettieri. L’agente ha agito prontamente, intervenendo prima che il veicolo venisse rubato. Nessuno è rimasto ferito e l’auto non è stata sottratta. La scena si è svolta nelle prime ore del pomeriggio.

POMIGLIANO D’ARCO (NA), 28 febbraio 2026 – Un furto auto a Pomigliano è stato sventato grazie alla prontezza di un agente della Polizia Municipale, che anche fuori servizio ha riconosciuto un’anomalia in zona Masseria Chiavettieri. La scena ha destato sospetti: una Fiat 600 nera stava spingendo un’altra vettura a velocità sostenuta. Scattato l’allarme alla centrale, una pattuglia della Polizia Municipale di Pomigliano d’Arco ha intercettato il mezzo. Alla vista degli agenti, i tre occupanti sono fuggiti verso la S.S. 268. L’inseguimento si è protratto fino alle campagne di Volla, dove i tre sospetti, tutti vestiti di nero allo stesso modo e incappucciati, sono riusciti a dileguarsi. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Pomigliano, furto d’auto sventato dalla Municipale

Pomigliano d’Arco, sventato furto d’auto: due agenti della Polizia locale aggrediti e feritiPOMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 6 Febbraio 2026 – Sventato l’ennesimo tentativo di furto d’auto a Pomigliano d’Arco grazie al tempestivo intervento della...

In auto col cellulare, sperona la Polizia Municipale, scappa e finge il furto dell’autoUn 22enne di Arzano (Napoli) è stato rintracciato e denunciato dalla Polizia Locale: ha investito un agente per sottrarsi a un controllo e ha...

Tutto quello che riguarda Pomigliano furto d'auto sventato dalla...

Temi più discussi: Vigile urbano fuori servizio sventa furto auto a Pomigliano d'Arco; Due pistole e centinaia di proiettili in un'auto in sosta: la scoperta; Pomigliano d'Arco e Brusciano, controlli dei carabinieri: pistole e 402 proiettili in auto; Vigile fuori servizio sventa furto a Pomigliano, ladri in fuga sulla Statale 268.

Vigile urbano fuori servizio sventa furto auto a Pomigliano d'ArcoAgente della polizia municipale libero dal servizio, sventa un tantivo di furto di un'auto a Pomigliano d'Arco (Napoli). (ANSA) ... ansa.it

Vigile fuori servizio sventa furto a Pomigliano, ladri in fuga sulla Statale 268Ne è nato un inseguimento con la pattuglia sopraggiunta poco dopo, ma i malviventi sono riusciti a far perdere le proprie tracce ... ilfattovesuviano.it

Sventato furto d’auto a Pomigliano dalla nostra Polizia Locale Tentato furto d’auto nel primo pomeriggio di giovedì scorso a Pomigliano d’Arco. Determinante l’intervento di un agente della Polizia Municipale libero dal servizio, che ha notato un movimento sos - facebook.com facebook