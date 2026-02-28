Polemica sul murale dedicato ai partigiani inaugurato senza studenti e con la scuola chiusa

A Palermo, il murale dedicato ai partigiani è stato inaugurato nella scuola Alberico Gentili, ma senza la presenza degli studenti e con la scuola chiusa. L'evento ha suscitato critiche e discussioni tra cittadini e oppositori. La cerimonia si è svolta senza coinvolgimento diretto degli alunni e senza apertura delle strutture scolastiche. La vicenda ha attirato l’attenzione locale e generato reazioni sui social.

Scoppia la polemica attorno al murale in memoria della Resistenza, inaugurato a Palermo alla scuola Alberico Gentili, ma senza gli alunni della media e con l'istituto chiuso. Un episodio che ha scatenato la protesta della parlamentare regionale del Pd Valentina Chinnici e dei sindacalisti della.