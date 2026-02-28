Pizzerie a Sanremo | la top 10 delle pizze più buone

A Sanremo si trovano dieci pizzerie, tra locali permanenti e temporanei, che si contendono il favore dei clienti con le loro proposte. Questi locali sono noti per le varietà di impasti, ingredienti e tecniche di cottura utilizzate. La classifica si basa sulle preferenze del pubblico e sulle recensioni raccolte, offrendo una panoramica delle opzioni più apprezzate in città.

Le 10 migliori pizzerie in città, anche temporary, pronte a conquistare pubblico e palato con pizza napoletana, pinsa romana, schiacciata fiorentina e focaccia sanremese +++dropcap Le pizzerie di Sanremo diventano protagoniste indiscusse quando si accendono le luci del Festival di Sanremo. Le pizzerie di Sanremo sono la giusta risposta a Casa Sanremo che, dal 24 al 28 febbraio, anche quest'anno, con il Roof Restaurant e la Pizza Court, offrirà – ad addetti ai lavori e artisti – piatti della tradizione locale e pizze d'ogni tipo e guarnizione. Tra una diretta che finisce a notte fonda e un ritornello che resta in testa, il vero...

