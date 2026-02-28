Più controlli alla movida Divertimento in sicurezza

Da lanazione.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità stanno intensificando i controlli nella zona della movida per garantire un divertimento più sicuro, mentre si preparano a gestire l’aumento di pubblico con l’avvicinarsi della primavera e dei grandi eventi programmati in città. Le forze dell’ordine hanno aumentato le verifiche presso locali e strade frequentate dai giovani, con l’obiettivo di prevenire eventuali incidenti e mantenere l’ordine pubblico.

La sicurezza torna al centro dell’agenda provinciale, con uno sguardo già proiettato verso la primavera e l’arrivo dei grandi eventi. Movida, controlli sul territorio e organizzazione della " Due Giorni del Mare ": sono questi i temi che hanno scandito la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata in Prefettura per fare il punto sulla situazione a Massa e a Carrara. A presiedere l’incontro il prefetto Gaetano Cupello, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e ai vertici delle forze dell’ordine: il consigliere provinciale Alberto Tarabella, il vice sindaco di Massa Andrea Cella, la vice sindaca di Carrara Roberta Crudeli, il questore Bianca Venezia, il comandante provinciale dei Carabinieri Alessandro Dominici e il vice comandante provinciale della Guardia di Finanza Daniele Carrozzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pi249 controlli alla movida divertimento in sicurezza
© Lanazione.it - Più controlli alla movida. Divertimento in sicurezza

Divertimento in sicurezza: "Fatti 53 controlli nei locali. Irregolarità in 31 casi""A noi fa piacere che si organizzino feste a Macerata, che i giovani si divertano in città senza dover andare fuori.

Leggi anche: Sicurezza nei locali della 'movida', scattano i controlli: "Necessità indifferibile"

Raffica di controlli nel weekend: 261 persone identificate e 91 veicoli passati al setaccio

Video Raffica di controlli nel weekend: 261 persone identificate e 91 veicoli passati al setaccio

Tutti gli aggiornamenti su Divertimento.

Temi più discussi: Più controlli alla movida. Divertimento in sicurezza; Movida sicura, controlli straordinari nel centro di Vibo: oltre mille persone identificate, ispezioni nei locali · ilvibonese.it; A San Benedetto giro di vite su movida e stazione, scatta la vigilanza rafforzata; Discoteca e centro storico sotto la lente: maxi controlli della Polizia nella movida ravennate.

più controlli alla movidaPiù controlli alla movida. Divertimento in sicurezzaNuova riunione in Prefettura del Comitato provinciale per l’ordine pubblico. Allo studio anche l’istituzione delle cosiddette ’zone a vigilanza controllata’. lanazione.it

Fari accesi sulla ’zona grigia’ della movida: Stop alle attività abusive, ora più controlliIeri in prefettura si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicata al ... msn.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.