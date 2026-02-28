Più controlli alla movida Divertimento in sicurezza

Le autorità stanno intensificando i controlli nella zona della movida per garantire un divertimento più sicuro, mentre si preparano a gestire l’aumento di pubblico con l’avvicinarsi della primavera e dei grandi eventi programmati in città. Le forze dell’ordine hanno aumentato le verifiche presso locali e strade frequentate dai giovani, con l’obiettivo di prevenire eventuali incidenti e mantenere l’ordine pubblico.

La sicurezza torna al centro dell'agenda provinciale, con uno sguardo già proiettato verso la primavera e l'arrivo dei grandi eventi. Movida, controlli sul territorio e organizzazione della " Due Giorni del Mare ": sono questi i temi che hanno scandito la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocata in Prefettura per fare il punto sulla situazione a Massa e a Carrara. A presiedere l'incontro il prefetto Gaetano Cupello, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e ai vertici delle forze dell'ordine: il consigliere provinciale Alberto Tarabella, il vice sindaco di Massa Andrea Cella, la vice sindaca di Carrara Roberta Crudeli, il questore Bianca Venezia, il comandante provinciale dei Carabinieri Alessandro Dominici e il vice comandante provinciale della Guardia di Finanza Daniele Carrozzo.