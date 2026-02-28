Pisa-Bologna lunedì 02 marzo 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Lunedì 2 marzo 2026 alle 18:30 si gioca Pisa contro Bologna all’Arena Garibaldi. Il Pisa cerca di invertire un momento difficile, mentre il Bologna arriva con l’obiettivo di conquistare punti importanti. Le formazioni ufficiali saranno rese note prima del calcio d’inizio e le quote delle scommesse sono già disponibili. Il match rappresenta un’occasione per entrambe le squadre di cambiare rotta.

Il Pisa attende il Bologna lunedì pomeriggio all'Arena Garibaldi nella speranza di trovare una reazione al prolungato momento negativo e per risollevarsi. I nerazzurri sono sempre ultimi insieme al Verona ma ora molto staccati da tutte le altre e la retrocessione appare sempre più probabile. La formazione toscana ha vinto solo una delle prime 26.