Pirata della strada smascherato dalle immagini delle telecamere

Un pirata della strada ha provocato un incidente e si è allontanato senza fermarsi, ma le telecamere di videosorveglianza hanno catturato ogni movimento. Le immagini hanno permesso di identificare il veicolo e di rintracciare l’autore dell’incidente. La polizia ha avviato le indagini sulla base delle registrazioni registrate dalle telecamere di sorveglianza installate nella zona.

Provoca un incidente e scappa, ma viene ripreso e inchiodato dalle telecamere del circuito di videosorveglianza. È accaduto giovedì pomeriggio a Ballabio, all’altezza del fruttivendolo di Balisio: un veicolo condotto da turisti di nazionalità polacca è stato urtato da un altro mezzo, il cui. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Donna investita a Carpenedolo, svolta dopo 7 mesi: come è stato smascherato il pirata della stradaUn uomo di 53 anni è stato denunciato per lesioni stradali, fuga e omissione di soccorso a Brescia, a seguito di un grave incidente avvenuto il 14... Sversano rifiuti speciali al centro della strada ma vengono ripresi dalle telecamereRifiuti speciali sversati sul territorio comunale di Casapesenna ma gli incivili vengono ripresi dalle telecamere e sono già in corso le attività per... Tutti gli aggiornamenti su Pirata della. Temi più discussi: Donna investita a Carpenedolo, svolta dopo 7 mesi: come è stato smascherato il pirata della strada; Spavento a Roma in metro, donna riversa a terra priva di sensi: salvata da polizia e personale ATAC; Donna investita a Carpenedolo svolta dopo 7 mesi | come è stato smascherato il pirata della strada. Pirata della strada smascherato dalle immagini delle telecamereUrta un veicolo con turisti stranieri alla curva di Balisio e scappa: rintracciato grazie alle testimonianze e ai filmati. Il sindaco di Ballabio: Sicurezza urbana priorità del nostro Comune ... leccotoday.it Donna investita a Carpenedolo, svolta dopo 7 mesi: come è stato smascherato il pirata della stradaUn uomo di 53 anni è stato denunciato per omissione di soccorso dopo aver investito una ciclista a Carpenedolo il 14 luglio 2025. virgilio.it San Donato, pirata della strada fuggito dopo lo schianto con uno scooter: individuato il proprietario dell’auto La Polizia Locale risale alla Kia grazie ai frammenti sull’asfalto: ora si cerca chi era al volante. Lo scooterista 62enne di Peschiera travolto lungo la - facebook.com facebook Indagine lampo ad Assago, denunciato pirata della strada di 88 anni. Aveva investito una 37enne sulle strisce pedonali senza prestare soccorso #ANSA x.com