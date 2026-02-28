Pioggia di missili su Teheran l’asse Usa-Israele apre la guerra

Una serie di missili colpisce Teheran in un attacco che coinvolge direttamente gli Stati Uniti e Israele. Le trattative tra Stati Uniti e Iran si sono svolte di recente in Oman e a Ginevra, con un nuovo incontro programmato a Vienna. Tuttavia, queste discussioni sono state considerate da alcuni come un tentativo di copertura prima di un’escalation militare.

Iran Nel mirino vertici politici e militari della Repubblica islamica. Washington e Tel Aviv parlano di «attacco preventivo» e invocano il cambio di regime. Teheran risponde con missili e droni verso Israele e basi Usa nella regione. Iran Nel mirino vertici politici e militari della Repubblica islamica. Washington e Tel Aviv parlano di «attacco preventivo» e invocano il cambio di regime. Teheran risponde con missili e droni verso Israele e basi Usa nella regione. Le trattative tra Stati Uniti e Iran, svolte nei giorni scorsi in Oman e a Ginevra, e che avrebbero avuto un nuovo round lunedì a Vienna, erano solo una copertura volta a ingannare l’Iran. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Israele e Usa attaccano l'Iran. Esplosioni a Teheran, missili in volo. I colpi vicino agli uffici di KhameneiAttacchi americani con aerei partiti dalle basi in Medio Oriente e dalle portaerei.

Torna la guerra all’Iran: esplosioni a Teheran, colpiti i Pasdaran. In campo Usa e IsraeleCi si aspettava l’attacco Usa ma è stata Israele a rompere gli indugi colpendo l’Iran nel pieno delle negoziazioni tra Washington e Teheran sul...

