piero panattoni presenta in campo aperto

Oggi pomeriggio alle 17,30 la libreria Erasmus (piazza Cavallotti) ospita la presentazione del libro “In campo aperto” di Piero Panattoni. Professore di liceo, collezionista di giocattoli antichi e trovarobe. Ha presentato mostre di pittori e scultori amici (Menghelli e Dell’Innocenti, proprio a Molina di Quosa) e ha pubblicato due romanzi brevi con Edizioni Ets. Questo libro di racconti dedicato alla Valle del Serchio, un romanzo e un libro di poesia sempre con Edizioni Helicon di Arezzo. Dialoga con l’autore la scrittrice e psicologa Cristiana Vettori. Dopo “Apparizioni” e il “Gusto di campare” questa terza silloge da poco pubblicata da edizioni Helicon raccoglie le liriche del 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it

