Piazza Goldoni luci blu nella notte per un principio di rissa

Nella notte, in piazza Goldoni, la polizia di Stato e la guardia di finanza sono intervenute per un principio di rissa. Poco dopo mezzanotte, un gruppo di meno di dieci ragazzi, alcuni minorenni, ha iniziato ad agitarsi, portando a un intervento delle forze dell'ordine. Le luci blu si sono accese nella piazza durante le operazioni di sedazione della situazione.

Sedato nella notte un principio di rissa in piazza Goldoni. La polizia di Stato e la guardia di finanza sono intervenute poco dopo mezzanotte, quando un gruppo di meno di dieci ragazzi, diversi dei quali minorenni, avrebbe cominciato ad agitarsi. Non sono note le ragioni. Una presenza massiccia. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Firenze, maxi rissa in piazza Duomo nella notte di Capodanno Approfondimenti e contenuti su Piazza Goldoni Discussioni sull' argomento Piazza Goldoni, luci blu nella notte per un principio di rissa; Tornano i controlli dei carabinieri in Garibaldi e Perugino; Ho il coltello, vieni fuori che ti buco: cliente minacciato al Caffè degli specchi; Una rissa per un debito non saldato a monte dell’omicidio di via Reginaldo Giuliani a Firenze. Piazza Goldoni, luci blu nella notte per un principio di rissaDiversi minorenni coinvolti, ma nessun ferito. Dopo un rapido controllo documenti i ragazzi si sono diretti verso casa ... triesteprima.it STOP BOMBING IRAN! Corteo a Firenze Domani, Domenica 1 Marzo, ore 17.30 Ritrovo in Piazza Goldoni Stanotte l’attacco congiunto di Israele e USA contro l’Iran segna un’ulteriore escalation che rischia di incendiare l’intera regione. Ancora una vo - facebook.com facebook A #Firenze per lavori di Publiacqua in lungarno Vespucci. Interrotta la circolazione sul lungarno Vespucci tra piazza Ognissanti e piazza Goldoni (anche divieti di sosta). In piazza Ognissanti restringimento di carreggiata (centro piazza lato lungarno). Termin x.com