Pianeti Mancanti | la presentazione a Salerno con l' autore e astrofisico Nardi

Venerdì 6 marzo il Centro Astronomico “Neil Armstrong” di Salerno ospita l’autore e astrofisico Luca Nardi per presentare il suo libro “Pianeti Mancanti”. L’evento prevede un incontro pubblico nel quale Nardi parlerà del suo lavoro e delle sue scoperte nel campo dell’astronomia. L’appuntamento si svolge presso la sede del centro e prevede la partecipazione di appassionati e curiosi di scienza.