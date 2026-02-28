Pescara-Palermo domenica 01 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Occasione per la squadra di Inzaghi

Domenica 1 marzo 2026 alle 15:00 si gioca la partita tra Pescara e Palermo. Il Pescara, reduce dalla sconfitta per 3-2 contro Venezia, si prepara ad affrontare il Palermo, squadra candidata alla promozione in Serie A. Sono state rese note le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per questa sfida. La gara rappresenta un’occasione importante per il team di Inzaghi.

Dopo la sfida persa per 3-2 a Venezia e con il Frosinone alle porte, il Pescara è chiamato ad affrontare un’altra candidata alla promozione in Serie A, ovvero il Palermo. Per il club rosanero, almeno sulla carta, dovrebbe uno scontro favorevole con il fanalino di coda della classifica di Serie B. 51 punti contro 18. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

