Domenica 1 marzo 2026 alle ore 15:00 si gioca Pescara contro Palermo, una partita che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. Pescara, reduce da una sconfitta 3-2 contro il Venezia, si prepara ad affrontare il Palermo, che anche lui punta alla promozione in Serie A. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono già disponibili.

Dopo la sfida persa per 3-2 a Venezia e con il Frosinone alle porte, il Pescara è chiamato ad affrontare un’altra candidata alla promozione in Serie A, ovvero il Palermo. Per il club rosanero, almeno sulla carta, dovrebbe uno scontro favorevole con il fanalino di coda della classifica di Serie B. 51 punti contro 18. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Pescara-Palermo (domenica 01 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Occasione per la squadra di Inzaghi

