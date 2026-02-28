Pesaro bufera sul primario Cicoli dopo i video spariti i post della collaborazione coi privati Vitri | Carelli e Acquaroli rispondano

A Pesaro, le polemiche sul primario di Ostetricia e Ginecologia continuano a crescere, soprattutto dopo che alcuni post relativi alla collaborazione con enti privati sono stati rimossi dai social. Nel frattempo, sono state richieste risposte da parte di rappresentanti istituzionali, mentre il video che aveva scatenato la discussione rimane al centro dell'attenzione. La situazione resta ancora molto tesa e in evoluzione.

PESARO - Il giorno dopo, le polemiche non si attenuano. E i post social scompaiono. Dopo la pubblicazione del video della discordia in cui il primario di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Santa Croce di Fano e San Salvatore di Pesaro Claudio Cicoli comunicava l'avvio della collaborazione con il Centro Medico Arcadia, arrivano nuove prese di posizione. Non ci va leggera la consigliera regionale del Partito Democratico Micaela Vitri, la quale preanuncia che «chiederà chiarimenti formali al direttore dell'Ast di Pesaro Urbino Alberto Carelli e al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli affinché si verifichi il rispetto delle norme contrattuali e deontologiche, oltre a valutare l'adozione di eventuali provvedimenti.