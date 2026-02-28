Perugia conferma Micoli in panchina | La A2 sarà un campionato lungo

Perugia ha deciso di confermare Stefano Micoli come allenatore della squadra per la prossima stagione di serie A2. Micoli, nato in provincia di Bergamo nel 1967, continuerà a guidare la formazione, che si prepara a affrontare un campionato considerato lungo e impegnativo. La società ha comunicato ufficialmente la decisione di mantenere alla guida tecnica il tecnico proveniente dalla regione Lombardia.

la Bartoccini mc restauri perugia conferma la guida tecnica di Stefano Micoli, bergamasco classe '67, per la prossima stagione di serie a2. il sodalizio umbro prosegue così con una continuità sportiva già avviata a stagione in corso, quando il tecnico è arrivato il 4 gennaio. la formazione affronta una sfida strutturata e compressa nei tempi dopo una retrocessione maturata al termine di una stagione intensa ma non sufficientemente sostenuta dai risultati. l'investitura rappresenta una conferma della fiducia societaria: la fiducia ripone nel lavoro tecnico e nell'impegno mostrato nelle ultime partite, nonostante l'iniziale difficoltà.