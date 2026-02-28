Perù in allarme | frane minacciano Chota evacuazioni urgenti

Nel distretto di Chota, in Perù, forti piogge hanno provocato una frana che ha messo in pericolo diverse abitazioni e residenti. Le autorità hanno avviato evacuazioni urgenti per mettere in salvo le persone presenti nella zona. Le operazioni di sicurezza sono in corso mentre si monitorano eventuali ulteriori movimenti del terreno. La situazione rimane critica e sotto controllo.

Nel distretto di Chota, in Perù, piogge torrenziali hanno scatenato una frana che ha messo in pericolo la popolazione locale. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare il rischio di colate di fango e detriti verso valle. La situazione è critica, con abitanti che segnalano cedimenti del terreno. Le operazioni di soccorso sono in corso, mentre si teme per l'incolumità delle persone nelle aree più esposte. Le nuvole cariche di pioggia si sono abbattute su Chota, un distretto del Perù noto per la sua geografia montuosa e fragile. Le precipitazioni intense hanno trasformato i pendii in un pericolo imminente: il terreno ha ceduto, dando vita a una frana che ha iniziato a scivolare verso valle. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Arequipa sommersa: alluvioni e frane devastano il Perù. Piogge torrentizie devastano Arequipa: emergenza umanitaria in Perù. Piogge eccezionali hanno trasformato la regione di Arequipa, in Perù, in un

