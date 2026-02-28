Percorso Verde di Assisi Raccolta firme per il rilancio

Un gruppo di cittadini sta raccogliendo firme per chiedere il rilancio del Percorso Verde di Assisi, un sentiero che corre lungo il torrente Tescio e che è molto frequentato per i paesaggi che offre. La zona rappresenta un punto di interesse locale, e l'iniziativa mira a ottenere un sostegno pubblico per preservarla e valorizzarla. La questione riguarda il futuro di questo spazio pubblico e il suo utilizzo.

Si cerca di capire quale sarà il destino del Percorso Verde di Assisi che, costeggiando il torrente Tescio, rappresenta uno spazio unico, assai apprezzato anche per gli scorci che offre. Di fatto, dopo gli eventi alluvionali del giugno 2023 (in particolare quello del giorno 23), un tratto consistente del sentiero – da ponte San Vittorino, ai piedi della Basilica di San Francesco, sino a oltre la zona del Ponte Rosso dove è presente il canile e l’isola ecologica - è stato chiuso: l’alluvione aveva provocato infatti cedimenti significativi lungo le rive e la necessità dunque di evitare situazioni di pericolo. Da allora, però, nulla sembra essersi mosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Percorso Verde di Assisi. Raccolta firme per il rilancio Mobilitazione per il verde urbano: al via la raccolta firme contro capitozzature selvaggeL’associazione "Eterea, l'albero della Vita" scende in piazza sabato 14 febbraio per raccogliere 700 firme per imporre un nuovo regolamento comunale... Area San Francesco. Scatta la raccolta firme: "Giù le mani dal verde"Una raccolta di firme a favore delle tutela del verde e dello stop al consumo di suolo. Una raccolta di contenuti su Percorso Verde di. Temi più discussi: Percorso Verde di Assisi. Raccolta firme per il rilancio; VENERAZIONE DELLE SPOGLIE MORTALI DI SAN FRANCESCO: I NUMERI, IL PERCORSO E LE MODALITÀ; Malattie rare, ad Assisi la Torre del popolo s'illumina di verde; Ostensione di San Francesco, come fare per vedere le spoglie mortali: orari, percorso e curiosità | MAPPA. Cammino di San Francesco: i luoghi più belli da Assisi alla Valle SantaIl Cammino di San Francesco, o Via di Francesco, è un pellegrinaggio spirituale e naturalistico che collega i luoghi chiave della vita di San Francesco d’Assisi, attraversando territori di ... siviaggia.it Rinasce il Percorso verde: Lo valorizzeremo per tuttiLavori di riqualificazione dal ponte sulla Centrale Umbra fino a Villaggio Brodolini. Sarà realizzata una pista e regolarizzato il fondo, per una zona perfettamente praticabile. BASTIA UMBRA - Hanno ... lanazione.it Un percorso pedonale per scoprire il verde di #Cantello: il progetto viene condiviso - facebook.com facebook