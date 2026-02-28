Al supermercato, le uova sono spesso esposte a temperatura ambiente, mentre a casa è consigliabile conservarle in frigorifero. Questa differenza si spiega con le procedure di lavorazione e confezionamento adottate in negozio e con le norme di sicurezza alimentare. Non si tratta di un errore, ma di una prassi che varia tra i due ambienti.

C’è qualcosa di paradossale, quasi filosofico, nel gesto che compiamo ogni settimana senza nemmeno accorgercene. Allunghiamo la mano verso uno scaffale di un supermercato — uno scaffale qualunque, tra i cereali e le farine — e prendiamo una confezione di uova. Quella stessa confezione, pochi istanti dopo che l’abbiamo posata sul bancone di casa, viene aperta e le uova scompaiono nel frigorifero. Lo facciamo per istinto, per abitudine, perché così ci hanno insegnato. Eppure ci fermiamo un momento, e leggiamo l’etichetta: “Conservare in frigorifero dopo l’acquisto”. Dopo l’acquisto. Non prima. Non durante. Soltanto dopo. Ecco il paradosso: l’uovo che stiamo per comprare vive già da giorni su uno scaffale a temperatura ambiente, e tuttavia dobbiamo imbrigliarlo nel freddo non appena varca la soglia di casa nostra. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Perché le uova al supermercato sono fuori dal frigo ma vanno conservate in frigorifero a casa

