Perché l’accordo sulla legge elettorale è stato fatto in fretta e furia

L’accordo sulla legge elettorale è stato concluso in tempi rapidi, suscitando domande sulle ragioni di questa fretta. La decisione si lega principalmente alla preoccupazione di Giorgia Meloni di perdere il referendum sulla riforma. La trattativa è stata accelerata, portando a un’intesa che ha suscitato molte discussioni tra gli addetti ai lavori.

Giovedì il governo ha depositato alla Camera e al Senato il disegno di legge elettorale, cioè l’insieme di regole per calcolare i seggi spettanti ai partiti in parlamento sulla base dei voti ottenuti alle elezioni politiche. Il disegno di legge dovrà ora essere discusso e approvato dal parlamento prima delle prossime elezioni, che salvo sorprese dovrebbero tenersi nella prima metà del prossimo anno. In teoria quindi c’è tempo, ma nella pratica no. Si vede dalla fretta con cui il governo ha presentato la legge, che è il risultato di trattative su cui i partiti che lo compongono si arrovellavano da mesi, ma su cui la presidente del Consiglio... 🔗 Leggi su Ilpost.it

Accordo nella maggioranza sulla nuova legge elettorale: nasce lo “stabilicum”Nella notte è stata raggiunta un’intesa all’interno della maggioranza sulla nuova legge elettorale, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la...

L’accordo nel centrodestra sulla legge elettorale: premio di maggioranza e nome del premier sul programmaÈ stata raggiunta nella notte l’intesa nel centrodestra sulla nuova legge elettorale.

Cosa prevede punto per punto l'accordo sulla legge elettorale. Il nodo preferenzeModello proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che supera il 40 per cento, ipotesi di ballottaggio e indicazione del candidato premier nel programma e non sulla scheda. Sulle prefer ... ilfoglio.it

