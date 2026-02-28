Durante la serata di Sanremo alcuni cantanti hanno mostrato il segno della U con le mani. Questo gesto, visibile sul palco dell'Ariston, è collegato alla medaglia nella lingua dei segni. La scelta di adottarlo è legata a iniziative come Fantasanremo e alle Paralimpiadi, eventi che coinvolgono aspetti di inclusività e accessibilità. La pratica, ormai diffusa, rappresenta un messaggio di solidarietà e partecipazione.

Il Festival di Sanremo, da qualche anno, è anche. Fantasanremo. Il gioco non è un divertimento solo per gli appassionati che compongono la loro squadra ma anche per cantanti, artisti, ospiti e conduttori che, consapevoli di poter portare punti con frasi o gesti, spesso di prestano volentieri. E nella serata dedicata alla cover c’è stato un bonus giornaliero speciale legato a Rai Pubblica Utilità e alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Sanremo e il Fantasanremo Perché i cantanti di Sanremo 2026 fanno il segno della U Il segno della U e le Paralimpiadi di Milano Sanremo e il Fantasanremo A volte basta un gesto. Per portare punti ai propri fantallenatori, i cantanti in gara a Sanremo 2026 hanno vari modi: con i piazzamenti certo, ma anche con gesti dentro e fuori dall’Ariston. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Perché i cantanti di Sanremo fanno il segno della U all'Ariston, cosa c'entrano Fantasanremo e Paralimpiadi

Leggi anche: I cantanti di Sanremo fanno il segno della U, cosa c'entrano Fantasanremo e Paralimpiadi di Milano Cortina

Leggi anche: Il Fantasanremo dipende dai look dei cantanti: le scelte di stile che fanno guadagnare o perdere punti

Contenuti e approfondimenti su Sanremo.

Temi più discussi: Sanremo 2026, ecco i nomi dei 15 big in gara. Co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo; Sanremo 2026, tutti i manager e i promoter di Big e ospiti: ecco chi vince; Perché Tommaso Paradiso a Sanremo aveva la mano fasciata: cosa c'era disegnato sul guanto; Sanremo 2026, i nomi (spiegati) dei cantanti in gara.

Ma perché a Sanremo vestono tutti di nero? I voti ai look della prima serata: bocciato Can Yaman promossa ArisaUno stuolo di abiti funerei e look in total black hanno invaso il palco delll'Ariston nella prima serata del Festival di Sanremo 2026 ... fanpage.it

Perché i cantanti indossano i braccialetti azzurri a Sanremo 2026/ Messaggio silenzioso dietro il gestoIl significato dietro i braccialetti azzurri indossati dai cantanti a Sanremo 2026: c'entra Fantasanremo ma anche la beneficienza. ilsussidiario.net

Belén Rodriguez a Sanremo si esibisce nella serata cover con Samurai Jay ma questo dettaglio non è passato inosservato - facebook.com facebook