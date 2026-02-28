Per un nuovo Gucci serve prima di tutto un nuovo Demna

Per un nuovo Gucci serve prima di tutto un nuovo Demna. Se si pensa alla storia dell’arte, si ricorderà che la primavera rappresenta spesso rinascita e rinnovamento, con cieli azzurri, aria più fresca e natura che si risveglia. Nel mondo della moda, queste immagini si riflettono in collezioni che celebrano la vitalità e il cambiamento, elementi che Demna Gvasalia ha portato al centro del suo lavoro.

Se avete prestato attenzione almeno una volta al vostro insegnante di storia dell'arte delle superiori, saprete sicuramente dirmi cosa simboleggia la primavera per gli artisti di ogni epoca e genere: i cieli che diventano azzurri, l'aria che si fa più piacevole e la natura che si risveglia. Pensate a Botticelli, a Van Gogh, a Monet e a Renoir. L'avete capito, vero? Nell'arte la primavera simboleggia la rinascita, l'inizio di qualcosa di nuovo, che si tratti di un fiore che sboccia o di una delle più importanti maison al mondo che presenta la prima collezione in passerella del suo nuovo direttore artistico. Primavera è anche il nome scelto da Demna per la collezione AutunnoInverno 2026 di Gucci, la terza creata dal designer georgiano dopo La Famiglia e Generation, ma la prima a essere presentata nel caro e vecchio formato della sfilata.