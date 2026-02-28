Per Pechino c?è un filo che lega Iran e Venezuela

Pechino osserva attentamente la situazione tra Iran e Venezuela, considerandola un collegamento strategico tra i due paesi. Nei prossimi giorni, si prevede che si intensifichino le tensioni e le azioni militari a Teheran, con possibili ripercussioni regionali e internazionali. La Cina segue con attenzione gli sviluppi, senza ancora intervenire direttamente nel conflitto.

Pechino è probabilmente lo spettatore esterno più interessato all’attacco militare a Teheran. Quello che si svilupperà nei prossimi giorni avrà un forte impatto politico e economico per la Repubblica popolare cinese. Dal punto di vista politico, il primo nodo è di credibilità e questo attacco ha il sapore di qualcosa di già visto nell’immediato passato. L'Iran è un partner fondamentale della Cina: i due paesi hanno firmato nel 2021 un accordo venticinquennale da 400 di miliardi di dollari, e Pechino ha offerto copertura diplomatica a Teheran nei consessi multilaterali per anni promuovendone l’ingresso nei Brics e agendo da mediatore con l’Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

In che modo l’Iran in crisi identitaria si lega al Venezuela. Risponde TerziDa oltre dieci giorni l’Iran è attraversato da proteste diffuse e sempre più radicali.

