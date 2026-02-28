Pensioni | boom spesa al 17% nel 2040 poi calo incerto

Secondo le proiezioni della Ragioneria Generale dello Stato, la spesa pensionistica italiana sul PIL aumenterà dal 15,2% nel 2025 al 17% nel 2040. Dopo questa crescita, si prevede un successivo calo, anche se i dettagli di questa diminuzione restano incerti. Le stime mostrano un incremento progressivo della spesa nel prossimo ventennio.

Le previsioni della Ragioneria Generale dello Stato Le previsioni della Ragioneria Generale dello Stato indicano che la spesa pensionistica italiana sul PIL salirà dal 15,2% nel 2025 al 17% nel 2040. Questo aumento è dovuto principalmente al pensionamento dei baby boomers e al calo degli occupati. Dopo il 2040, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL dovrebbe scendere gradualmente, raggiungendo il 14% nel 2070. Tuttavia, queste previsioni si basano su ipotesi ottimistiche sulla crescita della produttività e su altri fattori demografici. Le previsioni indicano che il rapporto tra numero di pensioni e numero di lavoratori raggiungerà il picco nel 2050, con un valore di 0,95. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Pensioni: giovani con assegni fino al 17% più bassi, Italia record di spesa previdenziale e divario generazionale.Pensioni a rischio: l’Italia sull’orlo di una crisi generazionale? Il sistema pensionistico italiano è sotto pressione.

INPS, nel 2025 erogate 831mila nuove pensioni con importo medio mensile di 1.229 euro, in calo rispetto al 2024L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha reso noti i dati relativi ai flussi di pensionamento del 2025 attraverso il suo Osservatorio di...

