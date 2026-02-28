Pegaso d’oro della Regione Toscana a Franco Gabrielli

Durante la cerimonia, la Regione Toscana ha conferito il Pegaso d’oro a Franco Gabrielli. Il presidente Giani ha evidenziato la sua figura come una delle più rappresentative, sottolineando il riconoscimento ufficiale per il contributo fornito. La premiazione si è svolta davanti a un pubblico di autorità e rappresentanti istituzionali, con Gabrielli presente in veste di ospite.

FIRENZE – Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha consegnato oggi, 28 febbraio 2026, il Pegaso d’Oro a Franco Gabrielli, già sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, capo della polizia di Stato e al vertice del dipartimento della protezione civile.La massima onoreficenza della Regione Toscana è stata assegnata “in segno di riconoscenza, gratitudine e apprezzamento per l’impegno di una vita al servizio dei cittadini e delle istituzioni”.“Viareggino e laureato all’università di Pisa – si legge nella delibera di giunta che assegna il Pegaso – è uno dei toscani che più di sono distinti in qualità di servitori dello Stato,... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

