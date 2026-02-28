Peccioli celebra il suo olimpico Fantazzini

A Peccioli si tiene un incontro pubblico per onorare Eric Fantazzini, atleta del bob a 4 con il team Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La cerimonia vede la partecipazione di rappresentanti del Comune e della comunità locale, che si riuniscono per celebrare il campione e il suo percorso sportivo. L'evento si svolge nel centro cittadino e prevede discorsi e momenti di riconoscimento pubblico.

Il Comune di Peccioli saluta il suo campione in un incontro pubblico dedicato a Eric Fantazzini, protagonista del bob a 4 con il team Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Giovedì 5 marzo alle 17 alla biblioteca comunale di Peccioli, il primo punto all'ordine del giorno del consiglio comunale sarà ufficialmente dedicato al percorso sportivo e umano di Eric Fantazzini. Una scelta istituzionale che intende riconoscere il valore di quattro anni di impegno ai massimi livelli internazionali, culminati nell'esperienza olimpica di Milano Cortina 2026. A seguire, il consiglio si aprirà alla cittadinanza per un incontro pubblico dal titolo: "Dentro il sogno olimpico – Il racconto di Eric Fantazzini".