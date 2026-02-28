Pd fumata bianca per il congresso | Alaia candidato unico

Il Congresso provinciale del Partito Democratico di Avellino si conclude con l’accordo unanime sulla candidatura di Alaia come unico rappresentante. Dopo una serie di riunioni, tutte le componenti del partito hanno deciso di sostenere questa scelta senza opposizioni. La votazione si terrà nei prossimi giorni e rappresenta una tappa importante nel percorso congressuale della federazione locale.

Congresso provinciale della Federazione del Partito Democratico di Avellino, si va verso la soluzione unitaria. E' stata sottoscritta la lista relativa agli ottanta componenti dell'Assemblea Provinciale come sintesi di tutte le anime del partito e nel rispetto della necessaria rappresentatività territoriale. Per la segreteria provinciale si conferma la candidatura di Marco Santo Alaia. Per le assemblee di circolo le date ipotizzate sono tra venerdì 6 marzo fino a domenica 8 marzo. Nelle prossime ore sarà la Commissione provinciale per il congresso a deliberare il calendario. "La lista unitaria è il frutto di un confronto maturo che si è svolto in queste settimane, un confronto necessario, non di facciata, e che ha portato a questo risultato non scontato, ma che depone bene per il futuro del nostro partito.

PD Avellino, accordo unitario: Marco Santo Alaia sarà il candidato unico al congressoAvellino, 9 febbraio 2026 – L'accordo interno al Partito Democratico di Avellino è ormai definito, con la candidatura di Marco Santo Alaia confermata...

